अल्लू अर्जुन ने पोंगल पर छोड़ा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, किया नई फिल्म का ऐलान

अल्लू अर्जुन ने पोंगल पर छोड़ा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, किया नई फिल्म का ऐलान
क्या है खबर?
साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपने चाहने वालों को तोहफा देने से कभी नहीं चूकते। भोगी पोंगल, 2026 के मौके पर उन्होंने अपनी नई फिल्म का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। उनकी अस्थायी शीर्षक 'AA 23' वाली ये फिल्म मशहूर निर्देशक लोकेश कनगराज के साथ होगी। दोनों की जोड़ी काफी समय से साथ आने के लिए चर्चा बटोर रही थी। अब फिल्म के आधिकारिक ऐलान ने प्रशंसकों को जश्न मनाने का मौका दे दिया है।
ऐलान
निर्माताओं ने आधिकारिक वीडियो के साथ किया 'AA 23' का ऐलान
निर्माता मैत्री मूवी मेकर्स ने अर्जुन और लोकेश के सहयोग वाली फिल्म 'AA 23' का घोषणा वीडियो जारी करते हुए लिखा, 'भारतीय सिनेमा में एक ऐसा सहयोग जो अमर रहेगा।' मेकर्स ने बताया कि फिल्म की शूटिंग इसी साल शुरू होगी और इसका संगीत अनिरुद्ध रविचंदर तैयार करेंगे। वीडियो में जिस गाने का इस्तेमाल किया गया है, इसे रहस्यमयी लेखक हाइजेनबर्ग ने लिखा है और हेक्टर सलामांका ने आवाज दी है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए 'AA 23' का घोषणा वीडियो
Blessed with the best @alluarjun #AALoki— Lokesh Kanagaraj (@Dir_Lokesh) January 14, 2026
Looking forward to kicking off this journey with you sir 🤗
Let's make it a massive blast 💥💥💥
Once again with my brother @anirudhofficial 💥💥#AA23 #LK7 @MythriOfficial pic.twitter.com/AZpufiNI2t