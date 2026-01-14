LOADING...
अल्लू अर्जुन ने पोंगल पर छोड़ा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, किया नई फिल्म का ऐलान
अल्लू अर्जुन ने पोंगल पर छोड़ा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, किया नई फिल्म का ऐलान
अल्लू अर्जुन ने दिया फैंस को नई फिल्म का तोहफा

अल्लू अर्जुन ने पोंगल पर छोड़ा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, किया नई फिल्म का ऐलान

लेखन ज्योति सिंह
Jan 14, 2026
06:15 pm
क्या है खबर?

साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपने चाहने वालों को तोहफा देने से कभी नहीं चूकते। भोगी पोंगल, 2026 के मौके पर उन्होंने अपनी नई फिल्म का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। उनकी अस्थायी शीर्षक 'AA 23' वाली ये फिल्म मशहूर निर्देशक लोकेश कनगराज के साथ होगी। दोनों की जोड़ी काफी समय से साथ आने के लिए चर्चा बटोर रही थी। अब फिल्म के आधिकारिक ऐलान ने प्रशंसकों को जश्न मनाने का मौका दे दिया है।

ऐलान

निर्माताओं ने आधिकारिक वीडियो के साथ किया 'AA 23' का ऐलान

निर्माता मैत्री मूवी मेकर्स ने अर्जुन और लोकेश के सहयोग वाली फिल्म 'AA 23' का घोषणा वीडियो जारी करते हुए लिखा, 'भारतीय सिनेमा में एक ऐसा सहयोग जो अमर रहेगा।' मेकर्स ने बताया कि फिल्म की शूटिंग इसी साल शुरू होगी और इसका संगीत अनिरुद्ध रविचंदर तैयार करेंगे। वीडियो में जिस गाने का इस्तेमाल किया गया है, इसे रहस्यमयी लेखक हाइजेनबर्ग ने लिखा है और हेक्टर सलामांका ने आवाज दी है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए 'AA 23' का घोषणा वीडियो

