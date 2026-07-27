कंगना रनौत को 'शिक्षा मंत्री' बनाने वाला नकली पोस्ट हुआ वायरल, दावे सुन उड़ेंगे होश

फिर पता चला कि यह पोस्ट AI की मदद से बनाया गया था। इस AI से बने पोस्ट में दावा किया गया था कि नीट (NEET) की परीक्षा देने वाले छात्रों को कंगना की फिल्में देखने पर ज्यादा अंक मिलने चाहिए।

इसमें कंगना की लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों को रोकने के बारे में भी मजाक उड़ाया गया था। सबसे हैरानी वाली बात तो यह थी कि AI ने कंगना के हवाले से यह भी लिख दिया था कि भारत को 2014 में आजादी मिली थी।

हालांकि, इस पूरे मामले पर कंगना की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।