एआर रहमान ने 'रामायण' संगीत के आलोचकों को दिया करारा जवाब, जानिए क्या बोले?
एआर रहमान ने अपनी आने वाली फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ अ लेजेंड' के संगीत को मिली-जुली प्रतिक्रियाओं पर शांति से अपनी बात रखी।
उन्होंने स्टीव जॉब्स का उदाहरण देते हुए कहा, "अगर आप सबको खुश करना चाहते हैं, तो आइसक्रीम बेचिए।"
साथ ही, रहमान ने अपने प्रशंसकों को याद दिलाया कि अच्छा संगीत अक्सर लोगों को पसंद आने में थोड़ा समय लेता है।
रहमान ने बताया कि वह किसी भी गाने को अंतिम करने से पहले उस पर कई महीने लगाते हैं, ताकि वह तय कर सकें कि कौन सा गाना वाकई फिल्म के लिए सबसे अच्छा है।
रहमान ने 'मंगल रंग' के लिए धैर्य रखने को कहा
रहमान ने श्रोताओं से यह अपील भी की है कि वह किसी गाने को सिर्फ उसके एक हिस्से से न परखें, बल्कि पूरे गाने को एक बार जरूर सुनें।
यह बात उनके नए गाने 'मंगल रंग' को लेकर आई है, जिसे अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने गाया है। गाने को उसके कव्वाली वाले अंदाज और गहरे बोलों की वजह से कुछ आलोचनाएं मिली हैं।
यह फिल्म खुद में एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म को नितेश तिवारी निर्देशित कर रहे हैं और इसके संगीत में हंस जिमर जैसे बड़े नाम भी जुड़े हैं।
फिल्म 5 नवंबर, 2026 को रिलीज होने वाली है, जबकि इसका दूसरा भाग दिवाली 2027 पर आएगा।