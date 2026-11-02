एआर रहमान ने 'रामायण' संगीत के आलोचकों को दिया करारा जवाब, जानिए क्या बोले?

रहमान ने श्रोताओं से यह अपील भी की है कि वह किसी गाने को सिर्फ उसके एक हिस्से से न परखें, बल्कि पूरे गाने को एक बार जरूर सुनें।

यह बात उनके नए गाने 'मंगल रंग' को लेकर आई है, जिसे अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने गाया है। गाने को उसके कव्वाली वाले अंदाज और गहरे बोलों की वजह से कुछ आलोचनाएं मिली हैं।

यह फिल्म खुद में एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म को नितेश तिवारी निर्देशित कर रहे हैं और इसके संगीत में हंस जिमर जैसे बड़े नाम भी जुड़े हैं।

फिल्म 5 नवंबर, 2026 को रिलीज होने वाली है, जबकि इसका दूसरा भाग दिवाली 2027 पर आएगा।