'रामायण' की तारीफ में बोले एआर रहमान

एआर रहमान ने 'रामायण' को बताया अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म, रह गए थे दंग

लेखन सयाली 05:40 pm Oct 27, 202605:40 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' का संगीत ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान ने बनाया है। उनका मानना है कि वह उनके करियर की सबसे रोमांचक और बड़ी फिल्म है। संगीतकार ने बताया कि इसके गाने बनाने में लगभग साढ़े 3 साल का समय लगा है। इसके कई गाने पहले ही रिलीज हो चुके हैं और लोगों की तारीफें बटोर रहे हैं। संगीतकार का कहना है कि अभी और भी कई सरप्राइज आने बाकी हैं।