'रामायण' में श्रीराम बनकर खुश हैं रणबीर कपूर, बोले- इस किरदार ने मुझे बेहतर इंसान बनाया

उन्होंने कहा, "मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे अपनी ज़िंदगी के इस पड़ाव पर यह मौका मिला। एक बेहतर इंसान बनने का मौका मिला। इसी दौरान मैं पिता बना और मेरा मानना ​​है कि यह फिल्म भगवान का तोहफा है कि मुझे एक बेहतर इंसान बनने, 'रामायण' को गहराई से समझने और इन खूबसूरत लोगों के साथ काम करने का मौका मिला।"

बता दें, 'रामायण' का पहला भाग 5 नवंबर, 2026 को दुनियाभर में दस्तक देने के लिए तैयार है।