कॉमेडियन के शो में पाकिस्तानी बना भारतीय, आखिर क्यों छिड़ गई पहचान पर बहस?

कॉमेडियन केट हू के एक स्टैंड-अप शो में तब अजीबोगरीब स्थिति बन गई, जब एक पुरुष दर्शक ने पहले खुद को भारतीय बताया। बाद में उसी शख्स ने कबूल किया कि वह असल में पाकिस्तान से है।

यह घटना वीडियो में रिकॉर्ड हो गई और 6 जुलाई, 2026 को इंस्टाग्राम पर पोस्ट हुई। देखते ही देखते यह एक्स (पहले ट्विटर) पर भी खूब साझा हुआ और फिर वायरल होने के बाद काफी चर्चा में आ गया।