कॉमेडियन के शो में पाकिस्तानी बना भारतीय, आखिर क्यों छिड़ गई पहचान पर बहस?
कॉमेडियन केट हू के एक स्टैंड-अप शो में तब अजीबोगरीब स्थिति बन गई, जब एक पुरुष दर्शक ने पहले खुद को भारतीय बताया। बाद में उसी शख्स ने कबूल किया कि वह असल में पाकिस्तान से है।
यह घटना वीडियो में रिकॉर्ड हो गई और 6 जुलाई, 2026 को इंस्टाग्राम पर पोस्ट हुई। देखते ही देखते यह एक्स (पहले ट्विटर) पर भी खूब साझा हुआ और फिर वायरल होने के बाद काफी चर्चा में आ गया।
केट ने बिना इजाजत गले लगाने की कोशिश को रोका
अपने शो में केट एक चीनी महिला और उसके बॉयफ्रेंड से बात कर रही थीं, जिसे वह भारतीय मान रही थीं। तभी उस शख्स ने बिना इजाजत केट को गले लगाने की कोशिश की।
केट ने तुरंत उसे पीछे धकेल दिया और अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'कॉमेडियन को मत छुओ।'
जब उस व्यक्ति से उसकी पहचान के बारे में और पूछा गया, तो उसने कबूल किया कि वह पाकिस्तानी है।
वायरल क्लिप ने पाकिस्तान-भारत पहचान पर छेड़ दी बहस
जैसे ही यह क्लिप ऑनलाइन फैली, तो एक्स पर एक टिप्पणी में इसे 'पहचान का संकट' बताया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस बात पर तीखी बहस छिड़ गई कि विदेश में कुछ पाकिस्तानी भारतीय होने का नाटक क्यों करते हैं।
इस घटना ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय पहचान और प्रतिनिधित्व के बारे में नई चर्चाएं छेड़ दी हैं।