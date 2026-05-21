हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' का ये एक्टर, जानें क्या है पूरा मामला
53 साल के अभिनेता हेमंत वैष्णव, जिन्होंने 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' जैसी फिल्मों में काम किया है, उन्हें इस हफ्ते गिरफ्तार कर लिया गया है।
वे साल 2014 से पुलिस की पकड़ से दूर थे। अहमदाबाद में साल 2005 में हुई एक हत्या के मामले में उन्हें उम्रकैद की सजा मिली थी। गुजरात हाई कोर्ट से पैरोल मिलने के बाद वे जेल नहीं लौटे थे।
पुलिस से फरार रहते हुए भी वह बॉलीवुड और टीवी में काम करते रहे। उनका फिल्मी और टीवी करियर का खुलासा उनकी गिरफ्तारी के बाद ही हुआ। फिलहाल, उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया चल रही है।
हेमंत को साल 2005 की हत्या में ठहराया गया दोषी
हेमंत की कानूनी मुश्किलें साल 2005 में एक जमीन के विवाद से शुरू हुई थी। उन्हें हत्या का दोषी पाया गया और उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
हालांकि, उन्हें गुजरात हाई कोर्ट से पैरोल मिली थी, लेकिन पैरोल पर बाहर आने के बाद उन्होंने जेल में वापसी नहीं की।