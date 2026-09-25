'स्पेशल फोर्सेज' सीजन 5 हर हफ्ते आएगा नया एपिसोड? जानें कब-कब होगा प्रीमियर

फॉक्स पर 'स्पेशल फोर्सेज: वर्ल्ड्स टफेस्ट टेस्ट' का 5वां सीजन शुरू हो चुका है। इस बार ओलिवर हडसन, कैंडेस कैमरन ब्यूरे और कॉलिन गोसलिन सहित 15 सेलेब्रिटीज को मलेशिया के जंगलों में सैन्य-शैली के बेहद मुश्किल टास्क पूरे करने के लिए भेजा गया है।

तंग और दबाव वाले अंडरग्राउंड बंकर की तलाश से लेकर ऊंचे पहाड़ों पर मिशन पूरे करने तक, यह शो हिम्मत की परीक्षा लेगा और कई हैरान कर देने वाले पल दिखाएगा।