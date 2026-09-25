'स्पेशल फोर्सेज' सीजन 5 हर हफ्ते आएगा नया एपिसोड? जानें कब-कब होगा प्रीमियर
मनोरंजन
फॉक्स पर 'स्पेशल फोर्सेज: वर्ल्ड्स टफेस्ट टेस्ट' का 5वां सीजन शुरू हो चुका है। इस बार ओलिवर हडसन, कैंडेस कैमरन ब्यूरे और कॉलिन गोसलिन सहित 15 सेलेब्रिटीज को मलेशिया के जंगलों में सैन्य-शैली के बेहद मुश्किल टास्क पूरे करने के लिए भेजा गया है।
तंग और दबाव वाले अंडरग्राउंड बंकर की तलाश से लेकर ऊंचे पहाड़ों पर मिशन पूरे करने तक, यह शो हिम्मत की परीक्षा लेगा और कई हैरान कर देने वाले पल दिखाएगा।
कहां देख सकते हैं शो?
इसके नए एपिसोड हर गुरुवार रात 9 बजे ET/PT पर प्रसारित होंगे। यह सिलसिला 24 सितंबर से शुरू होकर 12 नवंबर तक चलेगा।
अगर आप इसे फॉक्स पर लाइव नहीं देख पाते हैं, तो अगले दिन हूलू पर हर एपिसोड देख सकते हैं और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि पिछले सीजन कैसे रहे थे, तो सभी पुराने एपिसोड डिजनी+ और हूलू पर भी स्ट्रीम हो रहे हैं।