पहले चरण में आगरा, सहारनपुर और लखनऊ जैसे मंडल शामिल होंगे, वहीं दूसरे चरण में अलीगढ़, मेरठ और कानपुर मंडल की परीक्षाएं कराई जाएंगी। सभी विषयों के नंबर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) के पोर्टल पर 1 जनवरी, 2027 से ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। इतना ही नहीं, दोनों कक्षाओं की प्री-बोर्ड परीक्षाएं भी जनवरी के पहले हफ्ते में ही होंगी। इससे छात्रों को अपनी तैयारी का पूरा मौका मिलेगा और वे समय से पहले सब कुछ तैयार कर पाएंगे।