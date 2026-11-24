उत्तर प्रदेश बोर्ड 2027: 10वीं-12वीं की प्रायोगिक परीक्षाओं में अब CCTV का पहरा, जानिए कब से होगी शुरुआत
उत्तर प्रदेश बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। साल 2027 में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाओं की तारीखें आ गई हैं। ये परीक्षाएं 2 चरणों में कराई जाएंगी। पहला चरण 11 से 19 जनवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 20 से 28 जनवरी तक आयोजित होगा। साल 2027 में सभी प्रायोगिक परीक्षाएं CCTV कैमरों की कड़ी निगरानी में होंगी, ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे और सभी छात्रों को समान अवसर मिल सकें।
UPMSP 1 जनवरी से अपलोड करेगा नंबर
पहले चरण में आगरा, सहारनपुर और लखनऊ जैसे मंडल शामिल होंगे, वहीं दूसरे चरण में अलीगढ़, मेरठ और कानपुर मंडल की परीक्षाएं कराई जाएंगी। सभी विषयों के नंबर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) के पोर्टल पर 1 जनवरी, 2027 से ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। इतना ही नहीं, दोनों कक्षाओं की प्री-बोर्ड परीक्षाएं भी जनवरी के पहले हफ्ते में ही होंगी। इससे छात्रों को अपनी तैयारी का पूरा मौका मिलेगा और वे समय से पहले सब कुछ तैयार कर पाएंगे।