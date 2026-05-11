NEET UG की आंसर-की जारी, चुनौती देने के लिए देनी होगी फीस

इस साल NEET में 22.79 लाख रजिस्ट्रेशन हुए

इस साल NEET UG के लिए 22.79 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें 13 लाख से ज्यादा छात्राएं और करीब 9.5 लाख छात्र शामिल थे। यह परीक्षा 551 भारतीय शहरों और 14 विदेशी केंद्रों में हुई। यह परीक्षा भारत में MBBS, BDS, आयुष और दूसरे मेडिकल कोर्स में दाखिले का अहम रास्ता है। अंतिम नतीजे जून के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक आने की उम्मीद है। नतीजे घोषित होने के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) मेडिकल कॉलेजों में काउंसलिंग और सीटों के बंटवारे के लिए मेरिट लिस्ट जारी करेगा।