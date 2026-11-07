महाराष्ट्र बोर्ड ने किया HSC-SSC परीक्षा की तारीखों का ऐलान, जानिए कब होंगी

ये दोनों परीक्षाएं हर दिन 2 पालियों में होंगी। पहली पाली सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। 12वीं कक्षा के टाइमटेबल में जनरल, वोकेशनल और बाइफोकल कोर्स के विषय भी शामिल हैं। इनकी शुरुआत अंग्रेजी और हिंदी जैसे मुख्य विषयों से होगी। यह कार्यक्रम पहले से मिल जाने से छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी बिना किसी आखिरी मिनट के तनाव के आराम से कर पाएंगे।