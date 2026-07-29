अंतरिक्ष क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा मौका, 210 से ज्यादा पदों पर हो रही भर्ती

आवेदन करने के लिए आपको ISRO या PRL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। ISRO की नौकरियों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 16 अगस्त है, वहीं PRL के पदों के लिए यह तारीख 24 अगस्त है। ज्यादातर पदों पर आवेदन करने के लिए स्नात्क की डिग्री में कम से कम 60 फीसदी नंबर और कंप्यूटर की जानकारी जरूरी है। दूसरी तरफ, JPA और स्टेनोग्राफर जैसे पदों के लिए अंग्रेजी शॉर्टहैंड में 60 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ एक साल का अनुभव मांगा गया है।

PRL में अधिकारी-स्तर के पदों के लिए अलग-अलग शर्तें हैं। कुछ पदों के लिए तो MBA या CA की डिग्री भी जरूरी है।

इन पदों के लिए लिखित परीक्षा ली जाएगी और अधिकारी पदों के लिए साक्षात्कार भी होगा। अगर, आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो isro.gov.in पर जाकर पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं।