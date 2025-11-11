LOADING...
दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए स्कूलों में कक्षा 1-5 तक होगी ऑनलाइन पढ़ाई
दिल्ली के स्कूलों को हाइब्रिड मॉडल अपनाने को कहा गया

लेखन गजेंद्र
Nov 11, 2025
02:19 pm
क्या है खबर?

दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचंकाक (AQI) 'गंभीर' स्तर पर पहुंचने के बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत तीसरे चरण की पाबंदियां लागू की गई है। इसी के तहत दिल्ली सरकार ने कक्षा 5 तक के सभी स्कूलों को हाइब्रिड लर्निंग मॉडल अपनाने को कहा है, जिसमें कुछ दिन कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी और कुछ दिन स्कूल आना होगा। अभिभावक और छात्र उपलब्धता के अनुसार ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प चुन सकते हैं।

पाबंदियां

ये पाबंदियां भी लागू

GRAP-3 के तहत BS-III वाले पेट्रोल वाहनों और BS-IV के डीजल वाहनों को दिल्ली-NCR में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध और खनन से जुड़ी गतिविधियों पर रोक रहेगी। गैर-इलेक्ट्रिक, CNG और BS-VI डीजल अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा। ईंट-भट्ठे और स्टोन क्रशर बंद रहेंगे। डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक। औद्योगिक स्तर के वेल्डिंग और गैस-कटिंग कार्य पर भी रोक रहेगी।

प्रदूषण

एक दिन में गंभीर स्तर पर पहुंचा प्रदूषण

दिल्ली का औसत AQI 10 नवंबर को 362 था, जिसमें मंगलवार को तीव्र वृद्धि दिखी और यह 425 तक पहुंच गया। वायु प्रदूषण बढ़ने का प्रमुख कारण शांत हवाएं, स्थिर वातावरण और प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियां बताई जा रही हैं। अभी तक दिल्ली में GRAP के तहत दूसरे चरण की पाबंदियां लागू थीं। बता दें कि AQI 0-50 को 'अच्छा', 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'मध्यम', 200-300 'खराब', 301-400 'बहुत खराब' और 401-500 'गंभीर' माना जाता है।

ट्विटर पोस्ट

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया