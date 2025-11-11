दिल्ली के स्कूलों को हाइब्रिड मॉडल अपनाने को कहा गया

दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए स्कूलों में कक्षा 1-5 तक होगी ऑनलाइन पढ़ाई

02:19 pm Nov 11, 2025

क्या है खबर?

दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचंकाक (AQI) 'गंभीर' स्तर पर पहुंचने के बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत तीसरे चरण की पाबंदियां लागू की गई है। इसी के तहत दिल्ली सरकार ने कक्षा 5 तक के सभी स्कूलों को हाइब्रिड लर्निंग मॉडल अपनाने को कहा है, जिसमें कुछ दिन कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी और कुछ दिन स्कूल आना होगा। अभिभावक और छात्र उपलब्धता के अनुसार ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प चुन सकते हैं।