केंद्र सरकार ने NCERT पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका संबंधी अध्याय के लिए समिति बनाई, जानिए कौन-कौन शामिल

समिति

समिति में कौन-कौन शामिल?

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वीएम पंचोली की पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस संबंध में एक निवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, "हमने अध्याय का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। पूर्व अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल इस समिति के सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा ​​भी इसका हिस्सा होंगी। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस भी इसमें शामिल होंगे।"