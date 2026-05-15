CBSE 12वीं पूरक परीक्षा 2026: 15 जुलाई को नंबर सुधारने का सुनहरा मौका, ऐसे करें आवेदन
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अगर आप अपने नतीजों से संतुष्ट नहीं हैं या अपने नंबर सुधारना चाहते हैं, तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 12 सप्लीमेंट्री परीक्षा 15 जुलाई, 2026 को होगी। नियमित छात्रों को स्कूल के माध्यम से आवेदन करना होगा, जबकि प्राइवेट उम्मीदवार सीधे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।
2 जून से आवेदन की शुरुआत
इस परीक्षा के लिए वे छात्र आवेदन कर सकते हैं जो किसी एक विषय में अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं, इस साल कंपार्टमेंट श्रेणी में आए हैं, या फिर जो 2025 की कंपार्टमेंट परीक्षा के आखिरी मौके का इस्तेमाल करना चाहते हैं। स्कूल 2 जून को cbse.gov.in पर उम्मीदवारों की सूची जमा करना शुरू कर देंगे। आवेदन की आखिरी तारीख का खास ध्यान रखें! इसके अलावा, एक बार सूची जमा होने के बाद नाम या विषय में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।