बजट 2026: हर जिले में लड़कियों के लिए बनेगा छात्रावास, शिक्षा को लेकर हुई बढ़ी घोषणाएं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार (1 फरवरी) को केंद्रीय बजट 2026 पेश करते हुए शिक्षा से संबंधित कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इनमें हर जिले में एक बालिका छात्रावास स्थापित करने, एक राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान स्थापित करने और देशभर में 5 नए विश्वविद्यालय टाउनशिप विकसित करने की योजना शामिल है। साथ ही मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज को देश के 15,000 से अधिक माध्यमिक विद्यालयों में कंटेंट लैब स्थापित करने के लिए समर्थन देने का प्रस्ताव है।