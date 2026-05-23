जूम को एंथ्रोपिक में निवेश से हुआ करीब 90 अरब रुपये मुनाफा बिज़नेस May 23, 2026

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंपनी जूम ने 2023 की शुरुआत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप एंथ्रोपिक में किए गए निवेश से लगभग 1 अरब डॉलर (करीब 90 अरब रुपये) का लाभ अर्जित किया है।

अब इस कंपनी में जूम की हिस्सेदारी 1.27 अरब डॉलर (करीब 100 अरब रुपये) की हो गई है। अगले सप्ताह तक AI स्टार्टअप द्वारा एक और फंडिंग राउंड पूरा किए जाने के साथ ही इस मूल्य में और वृद्धि होने की संभावना है।