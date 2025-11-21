जोमैटो अब रेस्टोरेंट के साथ ग्राहकों का फोन नंबर करेगी साझा, यूजर्स ने जताई चिंता
क्या है खबर?
फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो अब रेस्टोरेंट के साथ कस्टमर का फोन नंबर साझा करने की तैयारी कर रही है। इससे रेस्टोरेंट सीधे यूजर को प्रमोशनल मैसेज भेज सकेंगे, जैसे डिस्काउंट या ऑफर की जानकारी। कंपनी इस कदम को लंबे समय से चल रहे विवाद खत्म करने का तरीका बता रही है। जोमैटो ने कुछ कस्टमर्स को पॉप-अप भेजकर उनकी अनुमति भी मांगी है, जिसमें नंबर साझा करने की सहमति ली जा रही है।
कारण
रेस्टोरेंट की मांग और डाटा साझा करने का कारण
रेस्टोरेंट कई सालों से शिकायत कर रहे थे कि जोमैटो और स्विगी कस्टमर का डाटा छिपाते हैं, जिससे वे अपने ग्राहकों से सीधे संपर्क नहीं कर पाते। रेस्टोरेंट का कहना है कि अगर वे ग्राहक से जुड़ सकेंगे तो उनकी पसंद और खाने के पैटर्न समझना आसान होगा। इससे मार्केटिंग खर्च भी बेहतर दिशा में लगेगा। जोमैटो अब पायलट प्रोजेक्ट के जरिए यह डाटा साझा करना शुरू कर रहा है, जिसमें सिर्फ फोन नंबर दिया जाएगा।
चिंता
डाटा प्राइवेसी पर नेताओं और यूजर्स की चिंता
जोमैटो के कदम से सोशल मीडिया पर विवाद शुरू हो गया है। कई नेताओं और यूजर्स ने कहा कि इस बदलाव से स्पैम मैसेज बढ़ेंगे और प्राइवेसी खतरे में पड़ेगी। राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा और प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे डाटा प्राइवेसी का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा कि DPDP रूल्स के हिसाब से कंपनियों को साफ और सुरक्षित ऑप्ट-इन विकल्प देना चाहिए, ताकि कंज्यूमर का डाटा गलत तरीके से इस्तेमाल न हो।
प्रक्रिया
कंपनी की सफाई और आगे की प्रक्रिया
विवाद बढ़ने पर जोमैटो के CEO आदित्य मंगला ने कहा कि रेस्टोरेंट के साथ सिर्फ कस्टमर का फोन नंबर ही साझा किया जाएगा, कोई और जानकारी नहीं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यह डाटा सिर्फ प्रमोशनल मैसेज के लिए इस्तेमाल होगा। कंपनी ने यह भी बताया कि रेस्टोरेंट को तब तक नंबर नहीं दिया जाएगा जब तक यूजर ऐप में पॉप-अप के जरिए स्पष्ट अनुमति नहीं देता। यह फीचर फिलहाल टेस्टिंग में है और धीरे-धीरे आगे बढ़ाया जाएगा।