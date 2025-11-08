जोमैटो ने गुरूग्राम में पट्टे पर ली कार्यालय की जगह, जानिए क्या है योजना
क्या है खबर?
फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने गुरूग्राम स्थित टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के इंटेलियन पार्क में 2.7 लाख वर्ग फीट का बहुत बड़ा कार्यालय स्थान पट्टे पर लिया है। इस जगह को दोगुना करने का विकल्प भी मौजूद है। यह देश के सबसे बड़े ऑफिस स्पेस सौदों में से एक हो सकता है। इसके अलावा कंपनी यहां अतिरिक्त 10 लाख वर्ग फीट ऑफिस स्पेस पट्टे पर लेने के लिए भी बातचीत कर रही है।
डील
इस कंपनी के साथ हुई डील
इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, जोमैटो और टाटा रियल्टी के बीच यह सौदा भारत के प्रमुख शहरों में कार्यालय स्थान की निरंतर मांग को दर्शाता है। यह प्रवृत्ति नए वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) की स्थापना, लचीले कार्यस्थल संचालकों की बढ़ती उपस्थिति और यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के उदय से प्रेरित है। बड़ी टेक कंपनियां भी अपनी विस्तार योजनाओं को जारी रख रही हैं, जिससे यह मांग और बढ़ रही है। कंपनी का वर्तमान में पायनियर ग्रुप की इमारत में कार्यालय है।
लीज
गुरूग्राम में बढ़ रहे दिग्गज कंपनियों के कार्यालय
इंटेलियन पार्क में जहां जोमैटो ने कार्यालय स्थान लीज पर लिया है, वहां गूगल और IBM जैसी अन्य वैश्विक कंपनियों का भी मुख्यालय है। इस पार्क को हाल ही में अमेरिका स्थित नेटवर्किंग सिस्टम, सेवा और सॉफ्टवेयर कंपनी सिएना ने पट्टे पर लिया है। यह बताता है कि बहुराष्ट्रीय निगम अपने भारतीय परिचालन के लिए इस स्थान को चुन रहे हैं। इसी कारण गुरूग्राम में तीसरी तिमाही में लीजिंग गतिविधि में 72 फीसदी की भारी वृद्धि हुई है।