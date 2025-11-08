डील

इस कंपनी के साथ हुई डील

इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, जोमैटो और टाटा रियल्टी के बीच यह सौदा भारत के प्रमुख शहरों में कार्यालय स्थान की निरंतर मांग को दर्शाता है। यह प्रवृत्ति नए वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) की स्थापना, लचीले कार्यस्थल संचालकों की बढ़ती उपस्थिति और यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के उदय से प्रेरित है। बड़ी टेक कंपनियां भी अपनी विस्तार योजनाओं को जारी रख रही हैं, जिससे यह मांग और बढ़ रही है। कंपनी का वर्तमान में पायनियर ग्रुप की इमारत में कार्यालय है।