अब जोमैटो, जेप्टो, ब्लिंकिट और स्विगी से नहीं होगी 10 मिनट में डिलीवरी, जानिए कारण
जोमैटो और स्विगी ने हटाया 10 मिनट डिलीवरी का दावा

अब जोमैटो, जेप्टो, ब्लिंकिट और स्विगी से नहीं होगी 10 मिनट में डिलीवरी, जानिए कारण

लेखन बिश्वजीत कुमार
Jan 13, 2026
02:13 pm
क्या है खबर?

ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो, स्विगी, जेप्टो और ब्लिंकिट ने 10 मिनट में डिलीवरी देने के दावे को हटाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के साथ हुई बातचीत के दौरान कंपनियों ने भरोसा दिलाया कि अब वे डिलीवरी को समय की होड़ से नहीं जोड़ेंगी। यह फैसला खास तौर पर गिग वर्कर्स, यानी डिलीवरी बॉय की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि उन पर तेज डिलीवरी का अनावश्यक दबाव न पड़े।

वजह 

डिलीवरी बॉय की सुरक्षा बनी बड़ी वजह 

कंपनियों के इस फैसले के पीछे डिलीवरी बॉय की सुरक्षा सबसे बड़ी वजह बताई गई है। हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए थे, जिनमें जल्दी डिलीवरी के दबाव में सड़क हादसे हुए। कई डिलीवरी पार्टनर्स के घायल होने और कुछ मामलों में जान जाने की खबरें भी आई थीं। सरकार ने इन घटनाओं पर चिंता जताई थी। इसके बाद कंपनियों ने माना कि सुरक्षित डिलीवरी, तेज डिलीवरी से ज्यादा जरूरी है।

 बैठक 

केंद्रीय श्रम मंत्री से बैठक के बाद बदला फैसला

कंपनियों ने केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के साथ हुई बैठक के बाद 10 मिनट डिलीवरी को लेकर अपना रुख बदला है। बैठक के दौरान मांडविया ने गिग वर्कर्स की सुरक्षा, सेहत और काम करने के हालात पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि तेज डिलीवरी के दबाव में काम करने वाले डिलीवरी पार्टनर्स की जान जोखिम में नहीं पड़नी चाहिए। इसके बाद ब्लिंकिट ने अपने प्लेटफॉर्म से 10 मिनट डिलीवरी का दावा हटाते हुए अपनी टैगलाइन बदल दी है।

