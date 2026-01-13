जोमैटो और स्विगी ने हटाया 10 मिनट डिलीवरी का दावा

अब जोमैटो, जेप्टो, ब्लिंकिट और स्विगी से नहीं होगी 10 मिनट में डिलीवरी, जानिए कारण

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:13 pm Jan 13, 202602:13 pm

क्या है खबर?

ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो, स्विगी, जेप्टो और ब्लिंकिट ने 10 मिनट में डिलीवरी देने के दावे को हटाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के साथ हुई बातचीत के दौरान कंपनियों ने भरोसा दिलाया कि अब वे डिलीवरी को समय की होड़ से नहीं जोड़ेंगी। यह फैसला खास तौर पर गिग वर्कर्स, यानी डिलीवरी बॉय की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि उन पर तेज डिलीवरी का अनावश्यक दबाव न पड़े।