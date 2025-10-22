जोहो उपभोक्ता भुगतान ऐप 'जोहो पे' कर सकती है लॉन्च
क्या है खबर?
सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो अब उपभोक्ता भुगतान क्षेत्र में कदम रख रही है। कंपनी 'जोहो पे' नाम से नया ऐप लॉन्च करेगी, जो उसके चैट प्लेटफॉर्म 'अरट्टई' में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह ऐप गूगल पे और फोनपे जैसे प्लेटफॉर्म से मुकाबला करेगा। जोहो पे के जरिए यूजर्स पैसे भेजने-प्राप्त करने, सुरक्षित भुगतान करने और बिना रुकावट के तेज लेनदेन करने की सुविधा पा सकेंगे और भविष्य में और नई सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।
विस्तार
फिनटेक क्षेत्र में जोहो का विस्तार
जोहो का कहना है कि जोहो पे कंपनी की वित्तीय सेवाओं के विस्तार की बड़ी योजना का हिस्सा है। कंपनी अब केवल भुगतान और पॉइंट-ऑफ-सेल सेवाओं तक सीमित नहीं रहना चाहती। उसका लक्ष्य ऋण, बीमा, ब्रोकरेज और वेल्थटेक जैसे क्षेत्रों में भी प्रवेश करना है। जोहो का कहना है कि वह लाभदायक और आत्मनिर्भर मॉडल पर काम करते हुए धीरे-धीरे अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंचेगी और भविष्य में इसका दायरा और भी बढ़ेगा।
फीचर
अरट्टई में जल्द जुड़ेगा पेमेंट फीचर
जोहो का अरट्टई ऐप 2021 में लॉन्च हुआ था और यह एक सुरक्षित घरेलू चैट प्लेटफॉर्म है। इसमें पहले से ग्रुप चैट, वीडियो कॉल और फाइल शेयरिंग जैसी सुविधाएं हैं। अब इसमें जोहो पे को जोड़ा जाएगा, जिससे यूजर्स चैट छोड़ने बिना भुगतान कर सकेंगे। कंपनी फिलहाल इस उत्पाद का आंतरिक परीक्षण कर रही है और आने वाले महीनों में इसे चरणबद्ध तरीके से लॉन्च करने की योजना है, ताकि अनुभव और भी बेहतर हो सके।