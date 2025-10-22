जोहो उपभोक्ता भुगतान ऐप 'जोहो पे' लॉन्च कर सकती है

जोहो उपभोक्ता भुगतान ऐप 'जोहो पे' कर सकती है लॉन्च

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:59 pm Oct 22, 202504:59 pm

क्या है खबर?

सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो अब उपभोक्ता भुगतान क्षेत्र में कदम रख रही है। कंपनी 'जोहो पे' नाम से नया ऐप लॉन्च करेगी, जो उसके चैट प्लेटफॉर्म 'अरट्टई' में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह ऐप गूगल पे और फोनपे जैसे प्लेटफॉर्म से मुकाबला करेगा। जोहो पे के जरिए यूजर्स पैसे भेजने-प्राप्त करने, सुरक्षित भुगतान करने और बिना रुकावट के तेज लेनदेन करने की सुविधा पा सकेंगे और भविष्य में और नई सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।