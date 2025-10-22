मीशो और AWS के बीच बकाया भुगतान का मामला कानूनी पेंच में उलझ गया है

मीशो 127 करोड़ रुपये के AWS मध्यस्थता विवाद में उलझी, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

मीशो को अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) की क्लाउड सर्विस के बकाया का भुगतान न करने के कारण कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए दायर ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) में इसका खुलासा हुआ है। इसके अनुसार, फरवरी, 2022 में हस्ताक्षरित एक निजी मूल्य निर्धारण परिशिष्ट (PPA) से जुड़े बकाया का हवाला देते हुए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत 3 सदस्यीय न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही शुरू की गई।