जनवरी में शेयर बाजार में आने के बाद Z.AI के शेयर 6 महीने से भी कम समय में लगभग 2,000 फीसदी तक बढ़ गए थे, लेकिन जून से इसके शेयरों में 85 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है।

इसकी बड़ी वजह है अमेरिका के नए प्रतिबंध हैं, जो कई देशों को चीनी कंपनियों को एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स और सर्वर तक पहुंच देने से रोक रहे हैं।

इससे चीन के AI उद्योग के लिए हालात काफी मुश्किल हो गए हैं। मंगलवार को इसके शेयर में 6.8 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जिससे साफ पता चलता है कि बाजार अभी कितना अनिश्चित है।