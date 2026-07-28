चीनी कंपनी ने हांगकांग में लॉन्च किया अलीबाबा के बाद सबसे बड़ा IPO

झोंगजी इनोलाइट के शेयर 30 जुलाई से बाजार में कारोबार शुरू कर देंगे। अमेरिकी रक्षा विभाग ने भले ही उसे सैन्य गतिविधियों से जुड़ी कंपनी बताया है, लेकिन 2026 की शुरुआत में उसके कुल राजस्व का 60 फीसदी से ज्यादा हिस्सा अमेरिका से ही आया था।

कंपनी का कहना है कि इस लेबल से उसके कारोबार या शेयर ट्रेडिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 4 गुना बढ़कर 93.41 करोड़ डॉलर (करीब 8,900 करोड़ रुपये) हो गया, जबकि राजस्व भी लगभग 3 गुना बढ़ गया।

यह उछाल उसके ऑप्टिकल ट्रांससीवर्स की भारी मांग के कारण आया है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग से लेकर AI सिस्टम तक हर तरह की तकनीकों में इस्तेमाल होते हैं।