जेतवर्क सह संस्थापक के स्टार्टअप में बनेगी इक्विटी निवेशक
जेटवर्क अपने सह संस्थापक राहुल शर्मा की अमेरिका में शुरू हुई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) रोबोटिक्स स्टार्टअप में इक्विटी निवेशक बनेगा।
इस निवेश से स्टार्टअप को अपनी वृद्धि के लिए स्वतंत्र फंडिंग मिल सकेगी, वहीं शर्मा अब रोजाना के कामकाज की जिम्मेदारियों से हटकर गैर-कार्यकारी बोर्ड की भूमिका संभालेंगे। जेटवर्क की इलेक्ट्रॉनिक्स टीम के श्रीरंग गोडबोले अब उनकी दैनिक जिम्मेदारियां संभालेंगे।
4,200 करोड़ रुपये के IPO को मिली मंजूरी
यह निवेश जेटवर्क की औद्योगिक इनोवेशन की मुहिम का एक अहम हिस्सा है। इस नई वेंचर का मकसद AI और रोबोटिक्स का इस्तेमाल करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव लाना है।
यह सब ऐसे समय में हो रहा है, जब जेतवर्क को अपने ड्राफ्ट आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) दस्तावेज के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी इस IPO के जरिए 4,200 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रख रही है।
यह कंपनी की मजबूत माली हालत का भी संकेत है क्योंकि मुश्किल बाजार के हालात के बावजूद कंपनी ने अपने कुल घाटे में काफी कमी की है।