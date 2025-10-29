जेरोधा जल्द शुरू करेगी फिक्स्ड डिपॉजिट की सुविधा, कॉइन ऐप से कर सकेंगे निवेश 

जेरोधा में म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड इनकम के उत्पाद प्रमुख और सहायक उपाध्यक्ष नीलेश वर्मा ने मनीकंट्रोल से बातचीत में FD पेशकश के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि यह आगामी सुविधा यूजर्स को उसी संस्थान में बचत बैंक खाता खोले बिना सीधे कॉइन ऐप के माध्यम से FD खोलने की अनुमति देगी। अधिकांश जमाएं लघु वित्त बैंकों में होने की उम्मीद है, जो पारंपरिक वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में अधिक ब्याज दर प्रदान करते हैं।

कॉइन ऐप

क्या है कॉइन ऐप?

काॅइन के माध्यम से निवेश की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी, जो वित्त के लिए जीरोधा के न्यूनतम दृष्टिकोण के अनुरूप होगी, जिससे दीर्घकालिक निवेश सरल, कागज रहित और पारदर्शी हो जाएगा। कॉइन इसके प्रत्यक्ष स्टॉक निवेश और ट्रेडिंग ऐप काइट से अलग एक ऐप है। यह म्यूचुअल फंड, बीमा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और राष्ट्रीय पेंशन योजना सहित दीर्घकालिक निवेशों के लिए एक प्रमुख प्लेटफॉर्म है और 1.6 लाख करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों का प्रबंधन करता है।