UPS ने क्यों की अपने 48,000 कर्मचारियों की छंटनी? 
फैसले के बाद कंपनी के शेयरों में करीब 7 प्रतिशत की बढ़त देखी गई

लेखन बिश्वजीत कुमार
Oct 29, 2025
11:56 am
क्या है खबर?

अमेरिका की बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी यूनाइटेड पार्सल सर्विस (UPS) ने अपने 48,000 कर्मचारियों की छंटनी की है। कंपनी ने बताया कि 2024 की शुरुआत में उसके पास करीब 5 लाख कर्मचारी थे। इनमें से इस साल 34,000 अमेरिकी ड्राइवर और वेयरहाउस कर्मचारियों की नौकरी गई, जबकि पिछले साल 14,000 प्रबंधन पदों में भी कटौती की गई थी। इस फैसले के बाद कंपनी के शेयरों में करीब 7 प्रतिशत की बढ़त देखी गई।

वजह

कम मुनाफे वाले क्षेत्रों में खर्च घटा रही है कंपनी

पिछले कुछ सालों में UPS के शेयर कमजोर रहे हैं, जिससे निवेशकों का दबाव बढ़ा। इसके बाद कंपनी ने दक्षता बढ़ाने, खर्च घटाने और कम मुनाफे वाले कामों से दूरी बनाने का फैसला लिया। अमेजन के साथ डिलीवरी साझेदारी घटाई गई, जिससे तीसरी तिमाही में अमेजन की डिलीवरी 21 प्रतिशत घटी। अब कंपनी अधिक लाभ वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि कुल राजस्व में सुधार हो सके।

अन्य वजह

ट्रंप प्रशासन के टैरिफ से अंतरराष्ट्रीय कारोबार पर असर

नए अमेरिकी टैरिफ कानूनों से UPS के अंतरराष्ट्रीय कारोबार को नुकसान हुआ है। कंपनी ने बताया कि चीन से अमेरिका भेजे जाने वाले पार्सल में 30 प्रतिशत गिरावट आई है। पहले 800 डॉलर (लगभग 70,000 रुपये) से कम मूल्य वाले शिपमेंट पर टैरिफ नहीं था, लेकिन अब यह नियम बदल गया है। इसके चलते पैकेजों की संख्या प्रतिदिन 40 लाख से घटकर करीब 10 लाख रह गई है, जिससे राजस्व पर असर पड़ा।

चुनौतियां

कानूनी विवाद और आगे की चुनौतियां

यूनियन ने छंटनी पर आपत्ति जताई है, लेकिन कंपनी ने कहा कि वह अनुबंध के नियमों के तहत काम कर रही है। UPS के अनुसार, यह कदम कंपनी के भविष्य को मजबूत करने के लिए जरूरी है। विश्लेषकों का मानना है कि UPS की सफलता अब लागत घटाने और सेवाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने पर निर्भर करेगी। ई-कॉमर्स में गिरावट के बीच यह पुनर्गठन कंपनी के इतिहास का अहम मोड़ बन गया है।