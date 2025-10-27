DOGE के पूर्व आर्किटेक्ट ने H-1B वीजा को बताया घोटाला, जानिए क्यों की आलोचना 

अमेरिकी उद्यमी और अजोरिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेम्स फिशबैक ने अमेरिकी H-1B वीजा कार्यक्रम की आलोचना की है। सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) के पूर्व आर्किटेक्ट ने इसे एक घोटाला बताया है, जो योग्य अमेरिकी कर्मचारियों को अवसर देने से रोकता है। उन्होंने सोशल मीडिया और टेलीविजन साक्षात्कारों में अमेरिकी कंपनियों पर वीजा सिस्टम का दुरुपयोग करने और अमेरिकी स्नातकों को नियुक्त करने के बजाय मुख्य रूप से भारत और चीन से सस्ता विदेशी श्रम आयात करने का आरोप लगाया।

आरोप अमेरिकी कंपनियों पर लगाया यह आरोप फिशबैक ने एक वीडियो में कहा, "अमेरिकी कंपनियों का कहना है कि उनके पास H-1B वीजा कार्यक्रम के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वे इन नौकरियों के लिए अमेरिकियों को नहीं ढूंढ पा रहे हैं।" उन्होंने बताया कि कंपनियां अमेरिकियों को नियुक्त नहीं कर रही हैं, जो भारत से आने वाले सस्ते श्रमिकों की तुलना में अधिक योग्य हैं। आगे कहा, "भारतीय और चीनी सोचते हैं कि वे बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन अंततः उनका भी शोषण होता है।"

नाराजगी भारतीय और चीनी श्रमिकों से नाराजगी DOGE के पूर्व आर्किटेक्ट फिशबैक ने भारतीय और चीनी श्रमिकों को लेकर कहा, "मुझे उनसे कोई सहानुभूति नहीं है, क्योंकि वे हमारे साथ हमारे ही देश में गुलामों जैसा व्यवहार कर रहे हैं।" हाल ही में फॉक्स न्यूज के साथ एक साक्षात्कार के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या H-1B वीजा समाप्त होने से अमेरिका आने वाले कुशल विदेशी कामगारों की संख्या कम हो जाएगी? उन्होंने जवाब दिया, "हमें भारत से विदेशी कामगारों को आयात करने की जरूरत नहीं है।"