फंड जुटाने की तैयारी से जी एंटरटेनमेंट के शेयर 8 फीसदी से ज्यादा उछले बिज़नेस Jul 01, 2026

जी एंटरटेनमेंट के शेयरों में बुधवार (1 जुलाई) तेजी देखने को मिली है। इसके शेयर में 8 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया है। इसकी वजह कंपनी की तरफ से आई एक खबर है।

कंपनी ने बताया कि वह 1 जुलाई को बोर्ड मीटिंग करने जी रहे हैं, जिसमें फंड जुटाने के तरीकों पर विचार होगा। इसके लिए कंपनी नए शेयर बेचने या कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज जैसे विकल्पों पर गौर कर रही है।

हालांकि, इन सब के लिए शेयरधारकों और नियामकों की मंजूरी जरूरी होगी। यह कदम जून में हुई पिछली बैठकों के बाद आया है, जिससे निवेशकों के बीच अब आगे क्या होगा, इसे लेकर उत्सुकता बढ़ गई है।