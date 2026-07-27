81 फीसदी बड़ी कंपनियां भर्तियों में कर रहीं AI का इस्तेमाल, सर्वे में खुलासा

भर्ती में AI का इस्तेमाल करने में बड़ी कंपनियां सबसे आगे हैं। 58.3 फीसदी कंपनियों ने अपनी भर्ती प्रक्रिया के कई चरणों में AI को लागू कर दिया है।

इस तकनीक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल नौकरी के विज्ञापन लिखने और बायोडाटा छांटने में हो रहा है। BFSI और IT/ITeS जैसे सेक्टर्स को इसके बड़े फायदे मिल रहे हैं।

BFSI कंपनियों ने बताया कि AI की मदद से 81.8 फीसदी मामलों में भर्ती का समय कम हुआ और करीब तीन चौथाई कंपनियों को बेहतर उम्मीदवार भी मिले।

हालांकि, AI को पूरी तरह से लागू करना हमेशा आसान नहीं होता। आधे से ज्यादा कंपनियों के प्रमुख मानते हैं कि यह अभी भी एक बड़ी चुनौती है, जिसे उन्हें हल करना है।