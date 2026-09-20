अगले 10 सालों में नई पीढ़ी को मिलेगी 1.4 लाख अरब रुपये की संपत्ति

आने वाले 10 सालों में भारत में बड़ा आर्थिक बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान करीब 1500 अरब डॉलर (करीब 1.4 लाख अरब रुपये) की संपत्ति पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी के हाई-नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स (HNIs) के पास जाएगी।

अपने माता-पिता से अलग, युवा HNIs पैसों के मामले में काफी पेशेवर हो गए हैं। अब वे परिवार की संपत्ति को एक कारोबार की तरह मैनेज करते हैं, जिसमें साफ रिपोर्टिंग और जोखिम जांच पर खास ध्यान दिया जाता है।