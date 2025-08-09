45 पैसे में मिलता है 10 लाख का कवर, जानिए सबसे सस्ती बीमा योजना 

बीमा योजना

क्या है यह बीमा योजना?

भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) देश की सबसे सस्ती बीमा योजना की पेशकश करती है। प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए एक किफायती ट्रैवल इंश्योरेंस विकल्प पेश करती है। केवल 45 पैसे के प्रीमियम पर यात्री वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना (OTIS) के तहत 10 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज प्राप्त कर सकते हैं। इसका उद्देश्य ट्रेन दुर्घटनाओं- पटरी से उतरने, टकराने या आतंकवादी हमले की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा बढ़ाना है।