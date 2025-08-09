45 पैसे में मिलता है 10 लाख का कवर, जानिए सबसे सस्ती बीमा योजना
क्या है खबर?
वर्तमान में बीमा की जरूरत और महत्व काफी बढ़ गया है। विकट स्थिति में परिवार को आर्थिक विपत्ति से बचने के लिए हजारों रुपये का प्रीमियम भरकर बीमा कराते हैं। कई कंपनी अलग-अलग प्रीमियम राशि के साथ बीमा योजनाएं पेश करती हैं। अगर, कोई आपसे कहे कि सिर्फ 45 पैसे में 10 लाख रुपये का बीमा कवर मिल रहा है तो शायद ही आपको इस बात पर विश्वास होगा। आइये इस बीमा योजना के बारे में जानते हैं।
बीमा योजना
क्या है यह बीमा योजना?
भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) देश की सबसे सस्ती बीमा योजना की पेशकश करती है। प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए एक किफायती ट्रैवल इंश्योरेंस विकल्प पेश करती है। केवल 45 पैसे के प्रीमियम पर यात्री वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना (OTIS) के तहत 10 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज प्राप्त कर सकते हैं। इसका उद्देश्य ट्रेन दुर्घटनाओं- पटरी से उतरने, टकराने या आतंकवादी हमले की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा बढ़ाना है।
पात्रता
किन लोगों को मिलता है योजना का लाभ?
10 लाख रुपये का यह बीमा कवर सिर्फ उन यात्रियों को मिलता है, जो IRCTC के जरिए ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। योजना के तहत सिर्फ कंफर्म, RAC, पार्शियल कंफर्म टिकट पर ही कवर मिलता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। रेल हादसे में मृत्यु और स्थायी विकलांगता की स्थिति में 10 लाख रुपये, आंशिक विकलांगता में 7.5 लाख रुपये, भर्ती घायल के लिए 2 लाख रुपये का खर्चा मिलेगा।