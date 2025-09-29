LOADING...
अमेजन फ्रेश की सेवा अब भारत के 270 से अधिक शहरों में उपलब्ध
अमेजन फ्रेश अब भारत के 270 शहरों में उपलब्ध

अमेजन फ्रेश की सेवा अब भारत के 270 से अधिक शहरों में उपलब्ध

लेखन बिश्वजीत कुमार
Sep 29, 2025
07:56 pm
ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन की किराना डिलीवरी सेवा अमेजन फ्रेश अब 270 से अधिक शहरों में उपलब्ध है। कंपनी ने ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के शुरुआती 2 दिनों में बिक्री मूल्य में साल-दर-साल 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की। अमेजन फ्रेश के निदेशक श्रीकांत श्री राम ने बताया कि उपभोक्ता फलों, सब्जियों और नाशवान वस्तुओं की गुणवत्ता और लागत बचत को लगातार सराह रहे हैं, जिससे सेवा की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है।

त्योहारी सेल के पहले 2 दिनों में अमेजन फ्रेश ने कई श्रेणियों में जबरदस्त उछाल देखा। सूखे मेवे और मेवे की बिक्री 21 गुना, मल्टीविटामिन 5 गुना, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन 4 गुना और सौंदर्य उत्पादों में 70 प्रतिशत तक बढ़ी। नाखूनों की देखभाल जैसी श्रेणियों में भी 5 गुना वृद्धि हुई। उपहार सेटों की बिक्री में 12 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई। SBI ऑफर्स से ग्राहकों ने सिर्फ 2 दिनों में 260 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की।

किसानों और उत्पादों में विस्तार

अमेजन फ्रेश ने किसान आधार को 2 वर्षों में 6,000 से बढ़ाकर 13,000 कर लिया है और लगभग 70 प्रतिशत फल-सब्जियां 200 किलोमीटर के दायरे से प्राप्त करता है। अब प्लेटफॉर्म पर 40,000 से ज्यादा उत्पाद उपलब्ध हैं, जो पहले 3,000-4,000 थे। कंपनी 2 घंटे की निर्धारित डिलीवरी स्लॉट में अधिकतर शहरों के 90 प्रतिशत पिन कोड कवर करती है। बड़े शहरों में 20 से अधिक पूर्ति केंद्र हैं, जबकि छोटे शहरों में एक केंद्र से सेवाएं दी जाती हैं।