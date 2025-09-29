अमेजन फ्रेश की सेवा अब भारत के 270 से अधिक शहरों में उपलब्ध

त्योहारी सेल के पहले 2 दिनों में अमेजन फ्रेश ने कई श्रेणियों में जबरदस्त उछाल देखा। सूखे मेवे और मेवे की बिक्री 21 गुना, मल्टीविटामिन 5 गुना, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन 4 गुना और सौंदर्य उत्पादों में 70 प्रतिशत तक बढ़ी। नाखूनों की देखभाल जैसी श्रेणियों में भी 5 गुना वृद्धि हुई। उपहार सेटों की बिक्री में 12 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई। SBI ऑफर्स से ग्राहकों ने सिर्फ 2 दिनों में 260 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की।

विस्तार

किसानों और उत्पादों में विस्तार

अमेजन फ्रेश ने किसान आधार को 2 वर्षों में 6,000 से बढ़ाकर 13,000 कर लिया है और लगभग 70 प्रतिशत फल-सब्जियां 200 किलोमीटर के दायरे से प्राप्त करता है। अब प्लेटफॉर्म पर 40,000 से ज्यादा उत्पाद उपलब्ध हैं, जो पहले 3,000-4,000 थे। कंपनी 2 घंटे की निर्धारित डिलीवरी स्लॉट में अधिकतर शहरों के 90 प्रतिशत पिन कोड कवर करती है। बड़े शहरों में 20 से अधिक पूर्ति केंद्र हैं, जबकि छोटे शहरों में एक केंद्र से सेवाएं दी जाती हैं।