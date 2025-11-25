यात्रा के नेतृत्व में बड़ा बदलाव, सिद्धार्थ गुप्ता बने नए CEO; शेयरों में गिरावट

यात्रा के नेतृत्व में बड़ा बदलाव, सिद्धार्थ गुप्ता बने नए CEO; शेयरों में गिरावट
क्या है खबर?
ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म यात्रा के साथ सह-संस्थापक ध्रुव श्रृंगी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के पद से इस्तीफा दे दिया है और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। उनके स्थान पर सिद्धार्थ गुप्ता को नया CEO बनाया गया। इसके बाद मंगलवार को कंपनी के शेयरों में 8 फीसदी की गिरावट आई है। कंपनी ने फाइलिंग में कहा है कि नई भूमिका में श्रृंगी यात्रा के दीर्घकालिक दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करेंगे, जिसमें वैश्विक विस्तार, नवाचार पर ध्यान देंगे।
बयान
अध्यक्ष बनने के बाद श्रृंगी ने क्या कहा?
कंपनी के नए अध्यक्ष श्रृंगी ने कहा, "सिद्धार्थ के आने से हम सही समय पर सही नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। एंटरप्राइज सेल्स और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस (SaaS) में उनका गहन अनुभव यात्रा की B2B-प्रथम रणनीति के साथ मेल खाता है।" CEO सिद्धार्थ गुप्ता ने कहा, "मेरा ध्यान विकास को गति देने, हमारी तकनीक और सेवा पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने और अपने ग्राहकों को बेहतर मूल्य प्रदान करने पर होगा। साथ मिलकर, हम अपनी अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति को मजबूत करेंगे।"
वृद्धि
तीसरी तिमाही में इतनी बढ़ी आय
पिछले 12 महीनों में यात्रा ने 148 नए कॉर्पोरेट ग्राहकों को अपने साथ जोड़ा है, जिससे इसका वार्षिक कारोबार 700 करोड़ रुपये से ज्यादा का हो सकता है। कंपनी मेकमाईट्रिप, गोआईबीबो, क्लियरट्रिप, ईजमाईट्रिप और इक्सिगो जैसी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करती है। सितंबर में तिमाही में उसने अपनी परिचालन आय में 48 फीसदी की वृद्धि दर्ज की, जो एक साल पहले के 236 करोड़ रुपये से बढ़कर 351 करोड़ रुपये हो गई। दूसरी तिमाही में लाभ 14 करोड़ रुपये रहा।