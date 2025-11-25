सिद्धार्थ गुप्ता को यात्रा का नया CEO बनाया गया है

यात्रा के नेतृत्व में बड़ा बदलाव, सिद्धार्थ गुप्ता बने नए CEO; शेयरों में गिरावट

क्या है खबर?

ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म यात्रा के साथ सह-संस्थापक ध्रुव श्रृंगी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के पद से इस्तीफा दे दिया है और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। उनके स्थान पर सिद्धार्थ गुप्ता को नया CEO बनाया गया। इसके बाद मंगलवार को कंपनी के शेयरों में 8 फीसदी की गिरावट आई है। कंपनी ने फाइलिंग में कहा है कि नई भूमिका में श्रृंगी यात्रा के दीर्घकालिक दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करेंगे, जिसमें वैश्विक विस्तार, नवाचार पर ध्यान देंगे।