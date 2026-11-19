गर्ग की कहानी एक मुश्किल चुनौती के साथ शुरू हुई थी, जब वे कॉलेज में थे, तभी उन्हें पता चला कि उनके परिवार पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है।

उन्होंने गूगल में काम करना शुरू किया और 2023 के मध्य तक इस कर्ज को चुकाने में मदद करने के लिए गेमिंग से जुड़ा एक और काम भी शुरू किया।

यह कर्ज चुकाने के बाद उन्होंने स्टार्टअप्स पर ध्यान देने के लिए गूगल छोड़ दिया। शुरुआत में उन्होंने गेमिंग सेक्टर में काम किया, फिर सॉफ्टवेयर टूल्स की ओर रुख किया, जो अब 300 से ज्यादा ग्राहकों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

यह फंडिंग आर्थिक मुश्किलों से लेकर तकनीक की दुनिया में अपनी पहचान बनाने तक के उनके सफर में एक और अहम पड़ाव है।