मेटा के मुख्य AI वैज्ञानिक यान लेकुन 12 साल बाद छोड़ रहे हैं कंपनी, जानिए वजह 

मेटा के टॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) रिसर्चर्स में शामिल यान लेकुन ने 12 साल बाद कंपनी छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने घोषणा की कि वह अब अपना खुद का AI स्टार्टअप शुरू करेंगे और साल के आखिर तक मेटा में बने रहेंगे। लेकुन लंबे समय से कंपनी की AI दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं, इसलिए उनके इस्तीफे को मेटा के लिए एक बदलाव माना जा रहा है, जिससे इंडस्ट्री में चर्चा बढ़ गई है।

काम अब तक का अनुभव और काम लेकुन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और 2013 में मेटा की फंडामेंटल AI रिसर्च लैब FAIR का नेतृत्व करने के लिए जुड़े थे। बाद में उन्हें कंपनी का चीफ AI साइंटिस्ट बनाया गया और उन्होंने कई अहम रिसर्च प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया। उनके काम की वजह से FAIR दुनिया की अग्रणी AI लैब में शामिल हुई। अब उनके जाने से कंपनी की रिसर्च टीम में एक महत्वपूर्ण खालीपन माना जा रहा है।

लक्ष्य नए स्टार्टअप का लक्ष्य उनका नया स्टार्टअप एडवांस्ड मशीन इंटेलिजेंस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने पर काम करेगा, जिसमें ऐसे AI सिस्टम विकसित करने का लक्ष्य है जो फिजिकल दुनिया को समझ सकें, लगातार मेमोरी रख सकें, तर्क कर सकें और जटिल एक्शन सीक्वेंस की योजना बना सकें। लेकुन का कहना है कि इस तकनीक का उपयोग कई सेक्टरों में होगा और यह मेटा के साथ पार्टनरशिप में भी काम करेगा, जिससे रिसर्च का प्रभाव और बढ़ सके।