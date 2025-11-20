एनवीडिया की कमाई ताजा तिमाही में उम्मीद से अधिक, शेयरों में आई 4 प्रतिशत की उछाल
क्या है खबर?
एनवीडिया की कमाई में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कंपनी का ताजा तिमाही राजस्व वॉल स्ट्रीट के अनुमान से भी अधिक रहा और अक्टूबर तक 3 महीनों में 62 प्रतिशत बढ़कर 57 अरब डॉलर (लगभग 5,000 अरब रुपये) पहुंच गया। चौथी तिमाही की अनुमानित सेल्स भी उम्मीद से ज्यादा बताई गईं, जिसके बाद एनवीडिया के शेयर लगभग 4 प्रतिशत बढ़ गए। इन नतीजों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर भारी खर्च को लेकर इन्वेस्टर्स की चिंता काफी कम हुई।
वजह
राजस्व तेजी से बढ़ने की वजह
एनवीडिया का राजस्व बढ़ने की सबसे बड़ी वजह AI डाटा सेंटर्स में इस्तेमाल होने वाले इसके चिप्स की भारी मांग है। इस डिवीजन से कंपनी की सेल्स 66 प्रतिशत बढ़कर लगभग 4,500 अरब रुपये से ज्यादा पहुंच गईं। CEO जेन्सेन हुआंग ने कहा कि AI ब्लैकवेल सिस्टम्स और क्लाउड GPUs की डिमांड बहुत अधिक है। उन्होंने बताया कि AI बबल की चर्चा के बावजूद कंपनी को अपने सभी AI से जुड़े चरणों में मजबूत बढ़त दिखाई दे रही है।
चिंता
बड़े ऑर्डर और बाजार की चिंता
कंपनी को अगले साल तक 500 अरब डॉलर (लगभग 44,000 अरब रुपये) तक के AI चिप ऑर्डर मिलने की उम्मीद है और संभव है कि इससे भी ज्यादा ऑर्डर मिलें। हालांकि, चीन को चिप एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदियां एनवीडिया के लिए चुनौती बनी हुई हैं। CFO कोलेट क्रेस ने कहा कि अमेरिका को चीन के डेवलपर्स सहित हर डेवलपर का समर्थन जीतना होगा। इस बीच, AI स्टॉक्स की ऊंची वैल्यूएशन को लेकर बाजार में चिंता बनी हुई है।
निवेश
ग्लोबल डील्स और AI निवेश में तेजी
एनवीडिया ने एलन मस्क के साथ मिलकर सऊदी अरब में एक बड़े डाटा सेंटर कॉम्प्लेक्स की घोषणा की है, जिसमें लाखों एनवीडिया चिप्स लगाए जाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका ने सऊदी अरब और UAE को एडवांस्ड AI चिप्स बेचने की मंजूरी भी दे दी है। इसी बीच मेटा, अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भी AI पर तेजी से खर्च बढ़ा रही हैं। यह सब AI क्षेत्र में तेजी से बढ़ते निवेश और प्रतिस्पर्धा को दिखाता है।