xAI के सह-संस्थापक इगोर बाबुश्किन ने दिया इस्तीफा, शुरू करेंगे खुद की नई कंपनी
क्या है खबर?
एलन मस्क के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप xAI के सह-संस्थापक इगोर बाबुश्किन ने कंपनी छोड़ दी है। उन्होंने बुधवार (13 अगस्त) को एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि यह उनका xAI में आखिरी दिन था। मस्क ने 2023 में इस कंपनी की शुरुआत बड़ी टेक कंपनियों को चुनौती देने के उद्देश्य से की थी। बाबुश्किन का जाना xAI और मस्क के अन्य व्यवसायों से कई वरिष्ठ अधिकारियों के अलग होने की कड़ी में एक और नाम जोड़ता है।
योजना
AI सुरक्षा पर केंद्रित नई योजना
बाबुश्किन अब AI सुरक्षा अनुसंधान पर केंद्रित नई निवेश फर्म शुरू करेंगे। उन्होंने बताया कि उनका नया उद्यम 'बाबुश्किन वेंचर्स' उन स्टार्टअप्स को समर्थन देगा, जो AI तकनीक को जिम्मेदारी से विकसित करने पर काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य इस क्षेत्र में सुरक्षा मानकों को मजबूत करना और उन्नत तकनीकों के संभावित जोखिमों को कम करना है। यह कदम AI के तेजी से बढ़ते उद्योग में जिम्मेदार नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में माना जा रहा है।
योगदान
xAI में योगदान और पृष्ठभूमि
बाबुश्किन पहले गूगल के डीपमाइंड और OpenAI में काम कर चुके हैं। xAI में उन्होंने बुनियादी ढांचा और मॉडल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यों के लिए कई जरूरी टूल बनाए और बाद में बुनियादी ढांचे, उत्पाद और AI परियोजनाओं की इंजीनियरिंग का नेतृत्व किया। उनका अनुभव उन्हें AI अनुसंधान और विकास में एक मजबूत नाम बनाता है और यही कारण है कि उनके जाने को कंपनी के लिए एक बड़ी कमी माना जा रहा है।
हलचल
AI उद्योग में बढ़ती हलचल
बाबुश्किन का यह कदम xAI के कानूनी प्रमुख रॉबर्ट कील के हालिया इस्तीफे के बाद आया है। AI उद्योग में इस समय गूगल, OpenAI और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है। ये कंपनियां उन्नत AI सिस्टम के प्रशिक्षण और तैनाती में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं। मस्क के स्वामित्व वाली एक्स की CEO लिंडा याकारिनो ने भी हाल ही में पद छोड़ा था। टेस्ला से भी कई वरिष्ठ अधिकारियों के जाने की खबरें सामने आई हैं।