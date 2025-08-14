xAI के सह-संस्थापक इगोर बाबुश्किन ने दिया इस्तीफा, शुरू करेंगे खुद की नई कंपनी

xAI के सह-संस्थापक इगोर बाबुश्किन ने छोड़ी कंपनी

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:38 am Aug 14, 202510:38 am

क्या है खबर?

एलन मस्क के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप xAI के सह-संस्थापक इगोर बाबुश्किन ने कंपनी छोड़ दी है। उन्होंने बुधवार (13 अगस्त) को एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि यह उनका xAI में आखिरी दिन था। मस्क ने 2023 में इस कंपनी की शुरुआत बड़ी टेक कंपनियों को चुनौती देने के उद्देश्य से की थी। बाबुश्किन का जाना xAI और मस्क के अन्य व्यवसायों से कई वरिष्ठ अधिकारियों के अलग होने की कड़ी में एक और नाम जोड़ता है।