एलन मस्क का एक्स अब देगा बैंकिंग सुविधाएं, नया फीचर लॉन्च

एक्स मनी के जरिए यूजर्स को क्रॉस रिवर बैंक के माध्यम से FDIC-बीमित अकाउंट मिलते हैं। इस ऐप से आप आसानी से दोस्तों को पैसे भेज सकते हैं, बिल भर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और तो और चेक भी मेल कर सकते हैं।

अगर, कोई प्रीमियम प्लस ग्राहक है तो उसे अपनी जमा राशि पर 6 फीसदी APY तक का ब्याज मिल सकता है। सुरक्षा के लिए इसमें पासकीज और ट्रांजैक्शन लिमिट जैसी सुविधाएं भी शामिल की गई हैं।

अभी तक इसमें क्रिप्टोकरेंसी सपोर्ट नहीं है, लेकिन एक्स की टीम ने बताया है कि आगे चलकर स्टेबलकॉइंस को इसमें जोड़ा जा सकता है।

फिलहाल यह सेवा 41 अमेरिकी राज्यों में शुरू हो चुकी है, जबकि न्यूयॉर्क और मैसाचुसेट्स में इसकी मंजूरी का इंतजार है।