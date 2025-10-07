विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ा दिया है

वित्त वर्ष 2026 में भारत 6.5 प्रतिशत की दर से करेगा विकास, विश्व बैंक का अनुमान

क्या है खबर?

विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत के विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है। इससे पहले जून में 6.3 फीसदी विकास दर का अनुमान लगाया था। इस वृद्धि के लिए लचीली घरेलू मांग, मजबूत ग्रामीण सुधार और टैक्स में बदलाव के सकारात्मक प्रभाव का हवाला दिया गया है। इसके साथ ही निर्यात पर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के प्रभाव के कारण 2027 के विकास पर असर पड़ने की आशंका व्यक्त की गई है।