शेयर बाजार में लगातार बढ़ रहीं महिला निवेशक, NSE की रिपोर्ट में खुलासा 

शेयर बाजार में लगातार बढ़ रहीं महिला निवेशक, NSE की रिपोर्ट में खुलासा
क्या है खबर?
हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही महिलाएं निवेश क्षेत्र में भी तेजी से बढ़ रही हैं। शेयर बाजार में बढ़ती उनकी भागीदारी इसी तरफ इशारा करती है। रिपोर्ट के अनुसार, इस साल जून तक अधिकांश राज्यों में इक्विटी बाजारों में महिलाओं की हिस्सेदारी में इजाफा हुआ है। विशिष्ट निवेशक पंजीकरण में शीर्ष-5 राज्यों में सबसे आगे महाराष्ट्र में महिला निवेशकों की हिस्सेदारी 28.4 प्रतिशत रही है, जो वित्त वर्ष 2023 में 25.6 प्रतिशत थी।
पिछड़ा
सबसे ज्यादा निवेशक वाला राज्य पिछड़ा
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की रिपोर्ट के अनुसार, विशिष्ट निवेशक पंजीयन में गुजरात दूसरे स्थान पर है, जहां महिलाओं की भागीदारी वित्त वर्ष 2023 की 26.6 प्रतिशत से बढ़कर जून, 2025 में 27.8 प्रतिशत हो गई। देश में दूसरे सबसे बड़ा निवेशक आधार रखने वाले उत्तर प्रदेश में उनकी हिस्सेदारी केवल 18.7 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 24.5 प्रतिशत से काफी कम है। इसमें यह वित्त वर्ष 2023 की 16.9 प्रतिशत से की तुलना में सुधार जरूर हुआ है।
भागीदारी
आधे से ज्यादा राज्यों में बढ़ी भागीदारी
रिपोर्ट में खुलासा किया है कि देश के आधे से ज्यादा राज्यों में महिला निवेशकों की हिस्सेदारी अब राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, जबकि वित्त वर्ष 2023 में केवल 44 प्रतिशत राज्यों में ही थी। कई छोटे क्षेत्र बाजार में महिला भागीदारी के मामले में अग्रणी बनकर उभर रहे हैं। गोवा इस सूची में सबसे ऊपर है और उसके बाद मिजोरम का स्थान है। चंडीगढ़ में 32 प्रतिशत, दिल्ली में 30.5 प्रतिशत और सिक्किम में 30.3 प्रतिशत महिला निवेशक हैं।