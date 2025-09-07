क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने से पहले जान लें ये बातें, वरना पड़ेगा महंगा 

क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने से पहले जान लें ये बातें, वरना पड़ेगा महंगा
क्या है खबर?
वर्तमान में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। लोग इसका फायदा महंगी खरीदारी और बिलों के भुगतान के लिए उठा रहे हैं। इसके बिल चुकाने के लिए 50 दिनों का समय मिलता है। इसके अलावा छूट ऑफर, रिवार्ड पाइंट जैसे कई दूसरे फायदे भी हैं। कई बार लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कैश निकालने के लिए भी करते हैं। अगर, आप भी ऐसा करते हैं तो जान लें कि इसके क्या-क्या नुकसान हैं।
शुल्क
लगते हैं महंगे शुल्क
क्रेडिट कार्ड की लिमिट के हिसाब से ही आप नकद निकासी कर सकते हैं। यह हर यूजर के लिए अलग होती है। कई बैंक क्रेडिट कार्ड लिमिट से 20-40 फीसदी तक ही कैश विड्रॉल की अनुमति देती हैं। क्रेडिट कार्ड से नकदी निकालने पर ब्याज और शुल्क लगता है, जिससे यह काफी महंगा सौदा साबित हो सकता है। लेनदेन राशि का 2.5 से 3 फीसदी तक कैश एडवांस शुल्क लिया जाता है, जो न्यूनतम 250-500 रुपये तक होता है।
ब्याज
भुगतान करने तक देना होता है ब्याज
इसके अलावा नकदी निकासी पर फाइनेंस चार्ज लिया जाता है। क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने पर इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड का कोई फायदा नहीं मिलता। इसका मतलब जैसे आपको शॉपिंग के बाद 50 दिन का जो इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड मिलता है, वो इसमें नहीं मिलता। इसमें ट्रांजैक्शन की तारीख से लेकर उसका रीपेमेंट किए जाने तक उस पर ब्याज लगाया जाता है। अगर, पूरी राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो बकाया पर 15-30 फीसदी विलंब शुल्क लगता है।
क्रेडिट स्कोर
क्या क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है असर?
क्रेडिट कार्ड यूजर को लोकेशन के आधार पर हर महीने 5 फ्री ATM ट्रांजैक्शन की इजाजत होती है। इसके बाद आपसे ATM मेंटेनेंस या इंटरचेंज फीस वसूली जाती है। इससे नकद निकासी का क्रेडिट स्कोर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इसकी न्यूनतम देय राशि का भुगतान न करने से स्कोर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इन सभी नुकसानों को देखते हुए नकद निकासी का यह विकल्प फायदेमंद नहीं है। बहुत जरूरी होने पर ही इसका उपयोग करना चाहिए।