अगर आप विदेश में पढ़ाई करने या घूमने का सोच रहे हैं, तो मजबूत रुपया आपके लिए अच्छी खबर है। इससे आपके खर्च थोड़े कम हो सकते हैं। आयातकों को भी फायदा मिल सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और कच्चे तेल जैसी चीजें रुपये में सस्ती पड़ती हैं। हालांकि, यह फायदा कमोडिटी की कीमतों और बाजार में उसके असर पर निर्भर करता है। इसके साथ ही, जिन कंपनियों ने अमेरिकी डॉलर में कर्ज लिया है, उन्हें भी कम पैसा चुकाना पड़ेगा। वहीं, दूसरी तरफ निर्यातकों को परेशानी हो सकती है। जब वे अमेरिकी डॉलर को मजबूत रुपये में बदलते हैं, तो उनकी कमाई घट सकती है।