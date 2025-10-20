निवेशक छुट्टियों की जानकारी BSE या NSE की वेबसाइट पर देख सकते हैं

दिवाली 2025 के मौके पर क्या आज बंद रहेगा शेयर बाजार?

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:57 am Oct 20, 202508:57 am

क्या है खबर?

देश के कुछ राज्यों में दिवाली लक्ष्मी पूजा 20 अक्टूबर को और कुछ में 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इसके बावजूद भारतीय शेयर बाजार आज (20 अक्टूबर) को खुला रहेगा और इस दिन BSE और NSE में नियमित कारोबार होगा। 21 अक्टूबर को एक्सचेंजों के लिए आधिकारिक अवकाश रहेगा, सिवाय 1 घंटे के विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र के, जो नए संवत वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। छुट्टियों की जानकारी BSE और NSE की वेबसाइट पर दी गई है।