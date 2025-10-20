दिवाली 2025 के मौके पर क्या आज बंद रहेगा शेयर बाजार?
क्या है खबर?
देश के कुछ राज्यों में दिवाली लक्ष्मी पूजा 20 अक्टूबर को और कुछ में 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इसके बावजूद भारतीय शेयर बाजार आज (20 अक्टूबर) को खुला रहेगा और इस दिन BSE और NSE में नियमित कारोबार होगा। 21 अक्टूबर को एक्सचेंजों के लिए आधिकारिक अवकाश रहेगा, सिवाय 1 घंटे के विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र के, जो नए संवत वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। छुट्टियों की जानकारी BSE और NSE की वेबसाइट पर दी गई है।
मुहूर्त ट्रेडिंग
मुहूर्त ट्रेडिंग का समय और दिन
BSE और NSE की वेबसाइट के अनुसार, मुहूर्त ट्रेडिंग आज यानी 20 अक्टूबर को नहीं बल्कि मंगलवार (21 अक्टूबर) होगी। इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र दोपहर 01:45 बजे से 02:45 बजे तक होगा, जो आमतौर पर शाम को आयोजित होता है। यह पारंपरिक सत्र निवेशकों के लिए शुभ माना जाता है और नए संवत वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें निवेशक खास अवसर पर शेयरों की खरीद-फरोख्त करते हैं।
प्रदर्शन
अक्टूबर, 2025 की छुट्टियां और सेक्टर प्रदर्शन
2025 में कुल 14 शेयर बाजार की छुट्टियां होंगी। अक्टूबर में 3 छुट्टियां तय हैं, जिसमें 2 अक्टूबर गांधी जयंती/दशहरा, 21 अक्टूबर दिवाली लक्ष्मी पूजन और 22 अक्टूबर दिवाली बलिप्रतिपदा शामिल हैं। इस साल बाजार में पूंजी और रियलिटी सेक्टर में अच्छा प्रदर्शन देखा गया। पूंजी बाजार में 5 प्रतिशत और रियलिटी में 4 प्रतिशत की बढ़त हुई, जबकि मीडिया में 2.40 प्रतिशत और IT सेक्टर में 1.80 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।