आज मुहूर्त ट्रेडिंग में हल्की बढ़त देखने को मिली है

भारतीय शेयर बाजार बुधवार को खुला रहेगा या बंद?

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:22 pm Oct 21, 202506:22 pm

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार आज (21 अक्टूबर) दिवाली के खास सत्र 'मुहूर्त ट्रेडिंग' में हल्की बढ़त देखने को मिली है। निवेशकों में खुशी का माहौल देखने को मिला, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी ने लगातार पांचवें दिन बढ़त बनाई। अब बुधवार (22 अक्टूबर) दिवाली बलिप्रतिपदा के अवसर पर BSE और NSE दोनों बंद रहेंगे, इसलिए निवेशकों को इस दिन कोई ट्रेडिंग नहीं करनी होगी। बता दें, आज निफ्टी 25,868 पर और सेंसेक्स 84,426 पर बंद हुआ।