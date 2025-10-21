भारतीय शेयर बाजार बुधवार को खुला रहेगा या बंद?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार आज (21 अक्टूबर) दिवाली के खास सत्र 'मुहूर्त ट्रेडिंग' में हल्की बढ़त देखने को मिली है। निवेशकों में खुशी का माहौल देखने को मिला, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी ने लगातार पांचवें दिन बढ़त बनाई। अब बुधवार (22 अक्टूबर) दिवाली बलिप्रतिपदा के अवसर पर BSE और NSE दोनों बंद रहेंगे, इसलिए निवेशकों को इस दिन कोई ट्रेडिंग नहीं करनी होगी। बता दें, आज निफ्टी 25,868 पर और सेंसेक्स 84,426 पर बंद हुआ।
छुट्टी
अक्टूबर में 3 दिन बाजार की छुट्टी
अक्टूबर, 2025 में शेयर बाजार में कुल 3 दिन छुट्टी रहेगी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और दशहरा, 21 अक्टूबर को दिवाली लक्ष्मी पूजन और 22 अक्टूबर को बलिप्रतिपदा के मौके पर बाजार बंद रहेगा। पूरे साल में कुल 18 ट्रेडिंग अवकाश तय किए गए हैं, जिनमें 4 वर्किंग डे पर पड़ते हैं। वहीं, नवंबर और दिसंबर में बाजार 1-1 दिन के लिए बंद रहेगा, जिससे निवेशकों को आराम का मौका मिलेगा।
प्रदर्शन
त्योहारी माहौल में दिखी तेजी
त्योहारी सत्र में कई कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। सिप्ला, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक और इंफोसिस टॉप गेनर्स रहे, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक और एशियन पेंट्स में गिरावट आई। ड्रोनाचार्य एरियल इनोवेशन्स के शेयरों में 4.27 प्रतिशत उछाल आया, क्योंकि कंपनी को भारतीय सेना से 500 ड्रोन सप्लाई करने का ऑर्डर मिला। विशेषज्ञों का मानना है कि निफ्टी अब 26,277 के नए रिकॉर्ड स्तर को छू सकता है।