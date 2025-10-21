शेयर बाजार: मुहूर्त ट्रेडिंग में सेंसेक्स बढ़त के साथ 84,426 पर बंद, निफ्टी भी चढ़ा

शेयर बाजार: मुहूर्त ट्रेडिंग में सेंसेक्स बढ़त के साथ 84,426 पर बंद, निफ्टी भी चढ़ा
क्या है खबर?
शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान आज (21 अक्टूबर) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 62 अंक की बढ़त के साथ 84,426.34 पर और निफ्टी 25 अंक बढ़कर 25,868.60 पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में दिनभर हलचल रही, निफ्टी मिडकैप 50 केवल 1 अंक बढ़कर 16,814.25 पर बंद हुआ। HDFC बैंक, इंफोसिस और एक्सिस बैंक ने बाजार को मजबूती दी, जबकि ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा और भारती एयरटेल दबाव में रहे।
गेनर्स लूजर्स
टॉप गेनर्स और लूजर्स
निफ्टी 50 इंडेक्स में आज सिप्ला 1.58 प्रतिशत, बजाज फिनसर्व 1.18 प्रतिशत और इंफोसिस 0.69 प्रतिशत बढ़कर टॉप गेनर्स रहे, जो निवेशकों के लिए अच्छे संकेत माने जा रहे हैं। वहीं, कोटक महिंद्रा बैंक 0.98 प्रतिशत, ICICI बैंक 0.65 प्रतिशत और एशियन पेंट्स 0.64 प्रतिशत गिरकर टॉप लूजर्स रहे। कुल मिलाकर, 25 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। विशेषज्ञों का कहना है कि निफ्टी 25,800 से ऊपर बनी रहे तो बाजार में तेजी बनी रह सकती है।
प्रदर्शन
सक्रिय शेयर और सेक्टर प्रदर्शन
आज अधिकांश सेक्टर हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी मीडिया 0.56 प्रतिशत, मेटल 0.40 प्रतिशत और फार्मा 0.34 प्रतिशत बढ़कर बंद हुए। निफ्टी रियल्टी 0.09 प्रतिशत और PSU बैंक 0.06 प्रतिशत गिरावट में रहे। वोडाफोन-आइडिया 19.5 करोड़ शेयर, साउथ इंडियन बैंक 5.5 करोड़ और टाटा गोल्ड EFT 4 करोड़ शेयर वॉल्यूम के लिहाज से सबसे सक्रिय रहे। NSE पर 93 शेयर अपर सर्किट पर और BSE पर 15 शेयर 15 प्रतिशत से अधिक बढ़े।