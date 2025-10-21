सेंसेक्स बढ़त के साथ 84,426 पर बंद

शेयर बाजार: मुहूर्त ट्रेडिंग में सेंसेक्स बढ़त के साथ 84,426 पर बंद, निफ्टी भी चढ़ा

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:40 pm Oct 21, 202503:40 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान आज (21 अक्टूबर) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 62 अंक की बढ़त के साथ 84,426.34 पर और निफ्टी 25 अंक बढ़कर 25,868.60 पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में दिनभर हलचल रही, निफ्टी मिडकैप 50 केवल 1 अंक बढ़कर 16,814.25 पर बंद हुआ। HDFC बैंक, इंफोसिस और एक्सिस बैंक ने बाजार को मजबूती दी, जबकि ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा और भारती एयरटेल दबाव में रहे।