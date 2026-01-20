एलन मस्क ने एयरलाइन कंपनी रायनएयर को खरीदने के लिए पोल जारी किया है

क्या एलन मस्क पोल के आधार पर खरीदेंगे रायनएयर? पहले भी ले चुके हैं ऐसे फैसले

क्या है खबर?

अरबपति एलन मस्क ने एक्स पर एक पोल आयोजित कर एयरलाइन कंपनी रयानएयर को खरीदने के बारे में लोगों से राय मांगी है। उन्होंने पोल में अपने फॉलोअर्स से पूछा कि क्या उन्हें रयानएयर खरीदनी चाहिए? साथ ही दिवंगत संस्थापक टोनी रयान को कंपनीके असली मालिक के रूप में बहाल करने राय मांगी है। पोल में 6.35 लाख से अधिक वोट मिले, जिनमें से 77.5 फीसदी ने 'हां' और 22.5 फीसदी ने 'नहीं' का विकल्प चुना।