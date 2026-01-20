क्या एलन मस्क पोल के आधार पर खरीदेंगे रायनएयर? पहले भी ले चुके हैं ऐसे फैसले
क्या है खबर?
अरबपति एलन मस्क ने एक्स पर एक पोल आयोजित कर एयरलाइन कंपनी रयानएयर को खरीदने के बारे में लोगों से राय मांगी है। उन्होंने पोल में अपने फॉलोअर्स से पूछा कि क्या उन्हें रयानएयर खरीदनी चाहिए? साथ ही दिवंगत संस्थापक टोनी रयान को कंपनीके असली मालिक के रूप में बहाल करने राय मांगी है। पोल में 6.35 लाख से अधिक वोट मिले, जिनमें से 77.5 फीसदी ने 'हां' और 22.5 फीसदी ने 'नहीं' का विकल्प चुना।
विवाद
पहले से चल रहा विवाद
मस्क और रयानएयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) माइकल ओ'लेरी के बीच विवाद चल रहा है। शुक्रवार को मस्क ने ओ'लेरी को 'बिल्कुल मूर्ख' कहा और उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। इसके बाद एक्स आउटेज का शिकार होने पर रयानएयर ने कटाक्ष करते हुए पोस्ट किया, "शायद आपको वाई-फाई की जरूरत है।" दोनों के बीच विवाद तब शुरू हुआ, जब ओ'लेरी रेयानएयर में मस्क की स्टारलिंक इंटरनेट सेवा स्थापित करने से इनकार कर दिया था।
राय
पहले भी ली थी लोगों की राय
यह पहली बार नहीं है, जब मस्क कोई फैसला लेने के लिए जनमत सर्वेक्षण का सहारा ले रहे हैं। मार्च, 2022 में ट्विटर (अब एक्स) खरीदने से महीनों पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई दौर के सर्वेक्षण करवाए थे। 6 नवंबर 2021 को उन्होंने पोल के जरिए टेस्ला में अपनी 10 फीसदी हिस्सेदारी बेचने पर राय मांगी थी। उन्होंने पोल के परिणाम के आधार पर ही एक्स के CEO के पद से इस्तीफा दे दिया था।