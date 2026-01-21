क्या रायनएयर को खरीदकर Node.js के निर्माता को CEO बनाएंगे एलन मस्क?
क्या है खबर?
अरबपति एलन मस्क बीते कुछ दिनों से ऐसा संकेत दे रहे हैं कि वह जानी-मानी यूरोपीय एयरलाइन कंपनी रायनएयर को खरीदना चाहते हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट और पोल के जरिए यह इशारा किया था। यह पूरा मामला रायनएयर के CEO माइकल ओ'लेरी के साथ चल रहे सार्वजनिक विवाद के बीच सामने आया है, जिससे यह चर्चा और तेज हो गई है कि मस्क इस एयरलाइन में दिलचस्पी ले रहे हैं।
CEO
मस्क किसे बना सकते हैं रायनएयर का CEO?
इस पूरे विवाद के बीच मस्क ने एक पोस्ट पर जवाब देते हुए यह भी संकेत दिया कि रायनएयर का अगला CEO कौन हो सकता है। मस्क ने मजाकिया अंदाज में लिखा, जिससे यह इशारा मिला कि वह जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपर प्लेटफॉर्म Node.js के संस्थापक रयान डाहल को CEO बना सकते हैं। मस्क का यह बयान इसलिए चर्चा में है, क्योंकि रयान डाहल का नाम एयरलाइन 'रायनएयर' से मिलता-जुलता है, जिसे कई लोगों ने हल्के-फुल्के संकेत के रूप में लिया।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें पोस्ट
Does he have any interest in running an airline? Might be a job opening soon.— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2026
प्रतिक्रिया
विवाद की जड़ और रायनएयर की प्रतिक्रिया
यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब रायनएयर ने अपनी फ्लाइट्स में मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक लगाने से इनकार कर दिया। माइकल ओ'लेरी ने कहा कि इससे खर्च और ईंधन की खपत बढ़ेगी, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी बयानबाजी हुई। मस्क ने एक्स पर पोल कराया, जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। हालांकि, रायनएयर की तरफ से इस पोल या संभावित खरीद को लेकर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।