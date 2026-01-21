क्या रायनएयर को खरीदकर Node.js के निर्माता को CEO बनाएंगे एलन मस्क?

रायनएयर को खरीदकर इसे CEO बनाएंगे एलन मस्क

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:03 pm Jan 21, 202606:03 pm

क्या है खबर?

अरबपति एलन मस्क बीते कुछ दिनों से ऐसा संकेत दे रहे हैं कि वह जानी-मानी यूरोपीय एयरलाइन कंपनी रायनएयर को खरीदना चाहते हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट और पोल के जरिए यह इशारा किया था। यह पूरा मामला रायनएयर के CEO माइकल ओ'लेरी के साथ चल रहे सार्वजनिक विवाद के बीच सामने आया है, जिससे यह चर्चा और तेज हो गई है कि मस्क इस एयरलाइन में दिलचस्पी ले रहे हैं।