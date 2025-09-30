बैंक खाते में औसत न्यूनतम मासिक बैलेंस रखने पर कई तरह के फायदे देती हैं (तस्वीर: फ्रीपिक)

क्यों रखना चाहिए बैंक खाते में औसत न्यूनतम मासिक बैलेंस? जानिए इसके फायदे

क्या है खबर?

कई बैंकों में खाता खुलवाने के लिए औसत न्यूनतम मासिक बैलेंस रखना अनिवार्य होता है। यह वो औसत राशि है, जिसे आपको हर महीने अपने बचत या चालू खाते में बनाए रखना होता है। इसकी गणना पूरे महीने में आपके हर रोज के आखिर बैलेंस राशि के औसत के आधार पर की जाती है। यह बैलेंस नहीं होने पर आपको बैंक को चार्ज देना पड़ सकता है। इसलिए, इसे बनाए रखना जरूरी है। आइये जानते हैं इसके क्या फायदे हैं।