ओला इलेक्ट्रिक में शेयरों में आज क्यों देखने को मिल रही जोरदार उछाल?

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:20 pm Dec 19, 202512:20 pm

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज (19 दिसंबर) ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। आज सुबह कंपनी के शेयरों में 10 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। शुक्रवार सुबह कारोबार के दौरान ओला इलेक्ट्रिक के शेयर बढ़कर 34.38 रुपये प्रति शेयर तक पहुंच गए। इससे पहले लगातार 3 सत्रों तक शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी। इस तेजी ने निवेशकों का भरोसा कुछ हद तक वापस लौटाया है।