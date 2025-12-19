ओला इलेक्ट्रिक में शेयरों में आज क्यों देखने को मिल रही जोरदार उछाल?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में आज (19 दिसंबर) ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। आज सुबह कंपनी के शेयरों में 10 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। शुक्रवार सुबह कारोबार के दौरान ओला इलेक्ट्रिक के शेयर बढ़कर 34.38 रुपये प्रति शेयर तक पहुंच गए। इससे पहले लगातार 3 सत्रों तक शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी। इस तेजी ने निवेशकों का भरोसा कुछ हद तक वापस लौटाया है।
वजह
क्यों देखने को मिल रही जोरदार उछाल?
ओला इलेक्ट्रिक ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि प्रमोटर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) भाविश अग्रवाल ने करीब 260 करोड़ रुपये का प्रमोटर स्तर का कर्ज चुकाने के लिए अपनी निजी हिस्सेदारी का छोटा हिस्सा बेचा है। इस कदम के बाद सभी प्रमोटर प्रतिज्ञाएं हटा दी गई हैं। कंपनी ने साफ किया कि प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी 34.6 प्रतिशत बनी हुई है और नियंत्रण या रणनीति पर कोई असर नहीं पड़ा है।
अन्य
पुराने नुकसान से उबरने की कोशिश
बीते कुछ सत्रों में ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में भारी गिरावट आई थी और कीमतें रिकॉर्ड हाई से काफी नीचे चली गई थीं। शुक्रवार को शेयरों में तेज कारोबार देखने को मिला और ट्रेडिंग वॉल्यूम औसत से कई गुना ज्यादा रहा। निवेशकों को संकेत मिला कि प्रमोटर स्तर पर वित्तीय दबाव कम हुआ है। इसी वजह से बाजार में सकारात्मक माहौल बना और शेयरों में तेजी देखने को मिली है।